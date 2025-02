Oasport.it - FUGA PER LA VITTORIA! Simone Deromedis vince a Gudauri e scappa via in classifica generale!

ha sciorinato tutto il suo sconfinato talento sulle nevi di, ha agito da professore dello skicross, ha offerto una lezione magistrale nello splendido scenario delle montagne innevate del Caucaso e ha vinto da padrone la gara-1 valida per la Coppa del Mondo. In quella Georgia dove due anni fa venne incoronato Campione del Mondo (la rassegna iridata si svolse a Bakuriani), il fuoriclasse trentino ha operato un deciso allungo in vetta allae si è ufficialmente messo in pole position per la conquista della Sfera di Cristallo, anche se mancano ancora cinque appuntamenti al termine della stagione.Il 24enne sapeva benissimo che doveva sfruttare al meglio questa occasione, perché il tedesco Florian Wilmsmann, suo immediato inseguitore in graduatoria, non era riuscito a qualificarsi al tabellone finale e dunque oggi non avrebbe preso punti.