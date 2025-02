Lanazione.it - Frutta e verdura a Km 0, dopo 70 anni chiude lo storico banco al mercato delle Cure

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 28 febbraio 2025 – Aldi Firenzela storica attività di vendita didella famiglia Pecchioli-Falciani. Domani, sabato 1 marzo, sarà l'ultimo giorno per Marisa Falciani e Mario Pecchioli, produttori diretti che dal 1981 hanno portato sui banchi deldi stagione coltivata dalla loro famiglia. Una storia che però, si spiega in una nota, affonda le radici nel 1949, quando il nonno Armando Falciani iniziò a vendere i prodotti della terra in piazza, arrivando con un barroccio trainato da un cavallo. Poi, il testimone è passato a Marisa e Mario, a volte aiutati dalla figlia Giulia, che per oltre quarant'hanno continuato la tradizione. "Oggi chi vuole diventare agricoltore deve studiare - raccontano Marisa e Mario - ma il contatto con la terra non deve mai essere perso".