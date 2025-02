Ilgiorno.it - Fronte anti Pedemontana, Lesmo sulle barricate: “Ci sentiamo vandalizzati”

(Monza e Brianza) – “Noi ci”, così il comitato “No” ai vertici dell’autostrada nel borgo alle porte di Monza per l’incontro pubblico sul cere e le opere aggiuntive all’“accordo Montorio”, il pacchetto ottenuto dall’ex sindaco e rimpolpato dalla sua erede, Sara Dossola. Tante le criticità segnalate dagli attivisti, dalla vicinanza alle case all’utilità dell’infrastruttura. “Quello che sta accadendo nei nostri boschi è incredibile - hanno aggiunto -. Vorremo che le grida di dolore dei cittadini venissero prese in considerazione. Vanno tutte in una sola direzione: migliorare la qualità della vita nei nostri comuni”. “La nostra posizione sull’opera non ha bisogno di essere ribadita, abbiamo anche presentato ricorso al Tar contro il progetto, rigettato dai giudici amministrativi, ma a questo punto il tracciato è operativo – dice la prima cittadina –.