Oasport.it - Frederic Vasseur: “Siamo concentrati su noi stessi e i numeri ci danno conforto”

Un ermeticosi è presentato davanti ai microfoni per tracciare un bilancio in casa Ferrari di questi test di F1 in Bahrain. Una tre-giorni in cui le scuderie hanno incontrato delle condizioni meteorologiche molto particolari e diverse rispetto a quelle a cui erano abituate. Vero è che McLaren sembra un vantaggio notevole rispetto alla concorrenza, mentre la Rossa pare stia ancora cercando di comprendere come estrarre il potenziale dalla monoposto.“Onestamente penso che sia difficile capire quali siano gli equilibri in pista perché citrovato in condizioni troppo estreme. Non conosciamo il livello di benzina degli altri, difficile interpretare il tutto. Noisuo noi, sul bilanciamento e sui nostri“, le prime considerazioni di.Una SF-25 progettata su una filosofia costruttiva un po’ diversa, con una sospensione anteriore pull-rod, che evidentemente i tecnici devono ancora capire a pieno: “Abbiamo aperto una nuova porta per lo sviluppo, avevamo bisogno di cambiare.