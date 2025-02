Secoloditalia.it - Fratelli d’Italia cresce ancora: il sondaggio Mannheimer che “innervosisce” il salotto rosso di “Piazza Pulita”

Nel mese più difficile del governo, tra attacchi concentrici mediatici, politici e giudiziari, Giorgia Meloni rifila ceffoni a opposizioni, gufi e cassandre. I sondaggi vedono salireoltre il 30 per cento e attestano una tenuta del governo che ha pochi precedenti nella storia degli esecutivi italiani. Da lunedì a giovedì i sondaggi di questa settimana, da quello Swg per il Tg La7 di Mentana a quello perdanno un verdetto: FdI veleggia oltre il 30 per cento. Il caso Delmastro, lo sciopero dei giudici, il caso Almasri con tutta la sinistra con la bava alla bocca, non scalfiscono le opinioni sul governo e i partiti che lo sostengono. Le comunicazioni al Parlamento dei ministri Nordio e Piantedosi sono state puntuali, precise, ma le opposizioni hanno ringhiato e i giornaloni hanno suonato la grancassa antigovernativa.