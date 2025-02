Ilfattoquotidiano.it - Fratelli di chat, i messaggi di Fdi sulla strage di Bologna: “Nascondono la verità”. I familiari delle vittime: “Vogliono riscrivere la storia”

La condanna degli ex estremisti neri per ladi? “Tutti sanno che è una sentenza sbagliata e persistono in nome dell’antifascismo a nascondere la.”. Così scriveva Paola Frassinetti, oggi sottosegretaria all’Istruzione e parlamentare di lungo corso did’Italia. Il commento dell’esponente del governo di Giorgia Meloni risale al giugno del 2019 ed è contenuto nel librodi, del giornalista Giacomo Salvini. L’ennesimo elemento che testimonia come i rapporti tra Fdi e lagiudiziariadisiano da sempre difficili. Frassinetti ha spesso chiesto di riaprire l’indagine“pista palestinese”, insieme al collega Federico Mollicone. Tutto pur di non accettare che laalla stazione fu compiuta da Giusva Fioravanti, Francesca Mambro, Luigi Ciavardini e Gilberto Cavallini, esponenti dei Nuclei armati rivoluzionari, gruppo terroristico di estrema destra.