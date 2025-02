Ilrestodelcarlino.it - Francesco Delfino, il re Mida della spada: "La felicità? Tre stoccate in cinque secondi"

ha 17 anni, frequenta il terzo anno al liceo scientifico ‘Oriani’, tira di scherma ed è tesserato per il Circolo Ravennate. Con la maglia azzurrina, nei giorni scorsi, oltre al premio come miglior U17 del circuito continentale di Coppa Europa, ha portato a casa un bronzo individuale e un oro a squadre agli Europei cadetti di Antalya, in Turchia. Proprio l’oro a squadre porta la sua firma, complice una clamorosa rimonta ai danni del bulgaro Petrovszki, concretizzatasi nel minuto supplementare dell’ultimo assalto., ci racconti com’è andata. "Non mi era mai capitato di vivere una situazione del genere. Cioè, è successo in passato che dovessi recuperare uno svantaggio, ma non nell’ultimo assalto". E nemmeno in un assalto così importante. "Quando sono salito in pedana per l’ultimo assalto da 3 minuti contro Petrovszki, eravamo a -4, cioè 29-33.