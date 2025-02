Metropolitanmagazine.it - Francesca Tocca, nuovo amore dopo la fine con Raimondo Todaro? Spunta una segnalazione

La ballerinaaver annunciato ladel suo matrimonio con il ballerino ed ex professore di Amici, sembrerebbe aver ritrovato l’, almeno secondo le ultime indiscrezioni.ha un? L’indiscrezionel’addio all’ex marito, Professore della scuola di Amici di Maria De Filippi, l’ex professionista del talent – stando alle ultime indiscrezioni – potrebbe avere un. Le voci che volevano l’ormai ex coppia in crisi si erano diffuse già dall’estate 2024 anche se, néné, avevano mai confermato il possibile momento di stallo della relazione, almeno fino a gennaio 2025 quando è arrivato l’annuncio; i due ballerini hanno infatti annunciato la decisione di proseguire le loro strade separatamente.