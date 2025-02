Bollicinevip.com - Francesca Sorrentino rompe il silenzio su Gianluca: “È stato opportuno interrompere perché…”

Leggi su Bollicinevip.com

Sui socialsvela cosa è successo tra lei eCostantino dopo Uomini e Donnefa chiarezza sull’addio conCostantino, cosa ha detto l’ex tronistaDa giorni non si fa che parlare della rottura traCostantino, una frequentazione che è durata solo pochi giorni dopo Uomini e Donne.Storia Ig di(Screen Ig stories @)Quella dell’ex tronista non è stata una scelta tradizionale nel dating show di Maria De Filippi, aveva manifela volontà di abbandonare il trono senza fare una scelta ma ha poi deciso di lasciare il programma conper provare a conoscersi lontano dalle telecamere. Dopo i rumors degli ultimi giorni lei ha rotto ilsui social per fare chiarezza in merito al loro addio.