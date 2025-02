Anteprima24.it - FOTO/ Scavi archeologici nel cantiere ferroviario a Ponte: rinvenuto un santuario di epoca romana

Tempo di lettura: 3 minuti“Guardiamo ai territori per restituire cultura”. Il Soprintendente belle arti e paesaggio ai Beni culturali Mariano Nuzzo ha riportato alla pubblica opinione le prime risultanze di un importante rinvenimento archeologico datato circa 2400 anni fa in relazione alle opere in corso per la realizzazione della Alta Capacità ferroviaria della tratta Afragola o ed ha illustrato il processo di valorizzazione dei rinvenimenti.Presso la Sala Paleontologica della Soprintendenza per le province di Caserta e Benevento presso l’ex Convento San Felice al Viale degli Atlantici, in collaborazione con la Società Rete Ferroviaria, è stata organizzata la mostra “Viaggio nel Sacro”, dedicata aldi, che è riemerso alla luce proprio mentre si stavano realizzando i lavori della tratta ferroviaria.