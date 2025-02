Game-experience.it - Forza Horizon 5 non uscirà in formato fisico su PS5, conferma Playground Games

Leggi su Game-experience.it

5 si prepara a sbarcare su PlayStation 5, ma con una limitazione: il gioco sarà disponibile esclusivamente indigitale. Laè arrivata direttamente da, che ha risposto a un utente su X chiarendo che al momento non esistono piani per una versione fisica. Questo significa che i fan della serie dovranno acquistarlo tramite il PlayStation Store, senza la possibilità di una copia su disco.LA decisione di rilasciare il titolo solo in digitale potrebbe dipendere da strategie di mercato di Microsoft e, che potrebbero voler spingere i giocatori verso ildigitale. Tuttavia, il messaggio degli sviluppatori lascia aperto uno spiraglio per il futuro, suggerendo che una versione fisica potrebbe essere presa in considerazione più avanti, sebbene ciò rimanga improbabile.