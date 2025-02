Gamerbrain.net - Forza Horizon 5: Annunciata l’espansione Realms

Leggi su Gamerbrain.net

Il mondo di5 si espande con uno degli aggiornamenti più ambiziosi mai realizzati! A partire dal 25 aprile, il Festivalaccoglierà, una nuova funzione che permetterà ai giocatori di esplorare location leggendarie delle precedenti espansioni e di gareggiare su un nuovissimo tracciato esclusivo.Scopri 12 location iconicheL’aggiornamento introduce ben 11 ambientazioni già amate dalla community, a cui si aggiunge una nuova pista:Stunt ParkPista di GhiaccioOval TrackSummer PartyNeon AirstripDía de MuertosWinter WonderlandLunar Drift ArenaRetrowave HighwayCars and CoffeeStadium MazeStadium Track (novità!)Inoltre, i giocatori potranno competere in gare mozzafiato sulStadium Circuit, un tracciato che entrerà a far parte stabilmente del gioco con una propria classifica Rivals.