Esports247.it - Fortnite: tutte le nuove location del Black Market nel Capitolo 6 Stagione 2

Leggi su Esports247.it

L’ultimadiha introdotto (ancora una volta) una serie dimeccaniche, e tra le più interessanti troviamo sicuramente le variedel, un’innovativa modalità di ottenere armi mitiche e altri equipaggiamenti di alto livello. Questa innovazione aggiunge un ulteriore livello di strategia dopo l’apertura di un caveau, rendendo il loot ancora più dinamico e competitivo (e rischioso).Cos’è ilin?Ilrappresenta una nuova evoluzione del sistema di bottino del gioco. Invece di trovare direttamente armi mitiche all’interno dei caveau, ora i giocatori ricevono una valuta speciale, che può essere utilizzata per acquistare armi di alto livello in queste misterioseclandestine.Nella lore di, questi mercati neri sono gestiti dal sottobosco criminale e offrono equipaggiamento esclusivo in cambio di valuta rara.