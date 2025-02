Sport.quotidiano.net - Forte: "Rappresentative con uno staff di qualità. L’obiettivo? Avversari forti ma puntiamo in alto"

Molte novità nell’ambito delleprovinciali Allievi e Giovanissimi in vista della Coppa Marco Orlandi che, come da tradizione, avrà inizio nel mese di marzo per concludersi a fine maggio. La nostra provincia sarà presente in entrambe le competizioni. "La novità principale – sottolinea il delegato Figc della provincia di Siena Carlo(nella foto) – è costituita dal nuovoche si appresta a guidare le due. Valentino Vaselli sarà il responsabile tecnico selezionatore delle categorie giovanili, insieme al suo team di tecnici composto da Luca Montagnani (Giovanissimi) e Antonio Raffaele Tozzi (Allievi). Il livello è di assoluta eccellenza, facendo parte tutti e tre i tecnici dell’area di sviluppo territoriale per il settore giovanile. Il gruppo di lavoro comprende anche il dirigente selezionatore Maurizio Mecacci ed i collaboratori Duccio Bellaccini, Luciano Pieri, Gianni Pallari, Maurizio Amidei e Massimo Matera.