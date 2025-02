Quotidiano.net - Formula 1: Hamilton e Leclerc commentano i test in Bahrain tra progressi e sfide meteo

Leggi su Quotidiano.net

"Nel complesso, sono stati dei giorni fantastici e abbiamo fatto dei grandicome squadra". Parola di Lewisalla fine della tre giorni didella1 inin vista del via del Mondiale il 16 marzo in Australia. "Oggi abbiamo dovuto smettere di girare un po' in anticipo sulla tabella di marcia e ilè stato difficile da gestire per tutta la settimana, ma - spiega il sette volte campione del mondo - a volte ivanno così e siamo riusciti a raccogliere molte informazioni su cui lavorare prima che inizi la stagione. L'intero team ha fatto un lavoro incredibile e sono molto entusiasta di arrivare alla prima gara a Melbourne. Non vedo l'ora di correre con loro". Meno entusiasta della tre giorni dia Sakhir l'altro ferrarista Charles: "questa sessione dipre-stagionali è stata molto diversa dal solito, a causa delmolto variabile che abbiamo trovato ine che ha reso difficile trarre conclusioni reali.