Forlitoday.it - Forlimpopolesi al voto: si eleggono i nuovi Consigli di zona

Leggi su Forlitoday.it

Sabato a Forlimpopoli si vota per rinnovare i quattrodi(Capoluogo/centro, Sant'Andrea, San Pietro ai Prati e Selbagnone). I seggi saranno aperti dalle ore 9 alle ore 17 nelle seguenti sedi: per il Capoluogo si voterà nella Sala delo, all’interno della Sede Comunale; per.