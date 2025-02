Sport.quotidiano.net - Forlì e le sue occasioni perdute. Fallito ancora il salto di qualità

La sconfitta peggiore nel momento migliore. Proprio quando la classifica stava tornando a sorridere e il calendario offriva in serie avversarie di seconda fascia per continuare un filotto di successi che invece si è fermato a 4. Contro Nardò, la penultima della classe che aveva vinto l’unica trasferta quattro mesi fa (il 27 ottobre a Brindisi), l’Unieuro è crollata di schianto: la più brutta e netta sconfitta casalinga della sua stagione dopo quelle comunque lottate e incerte fino alla fine contro Livorno, Cantù, Rieti e Cividale. Ma soprattutto fallendo l’ennesimo esame di maturità della sua stagione che, fra alti e bassi, sembrava aver preso l’abbrivio giusto dopo le ultime affermazioni con Torino in casa, poi a Cantù, al Palafiera con Udine e infine a Orzinuovi.ha fatto l’ennesimo passo indietro, prigioniera delle sue ambiguità, fragilità e paure, entrando in campo con un’atteggiamento da scampagnata balneare e venendo travolta da un’avversaria che ha giocato con coraggio, forte degli errori e dalla presunzione dei biancorossi.