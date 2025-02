Ilrestodelcarlino.it - Fontana promuove le scelte del Cavalluccio : "Cesena, Klinsmann è il portiere del futuro"

E’ stato uno dei prodotti eccellenti sfornati dalla cantera del, con Seba Rossi forgiati da Giorgio Fioravanti per creare negli anni una splendida carriera in serie A. Albertonon fa più parte del mondo del calcio, ne è uscito dopo aver giocato a lungo, fino a i 42 anni. "Era la stagione 2009/10, avrei avuto un altro anno al Bari guidato da Conte. Avevo capito che era ora di smettere, chiamai Antonio, lo ringraziai per la fiducia e staccai la spina. Da allora mi occupo degli alberghi di famiglia, anche se ogni tanto mi chiedono pareri su portieri". Antonio Conte cominciò da lì una grande carriera. "Lo conoscevo come capitano della Juve. Da tecnico rispecchia il carattere che mostrava incampo, impostato su grinta e voglia di vincere sempre. L’hanno chiamato ad aprire cicli come ha fatto alla Juve, all’Inter e ora al Napoli".