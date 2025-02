Quotidiano.net - Fontana critica il ministero della Salute: parametri sanitari inaccettabili

Leggi su Quotidiano.net

"Non è il ministro che dichiara inopportuno il mio linguaggio ma è il, precisazione essenziale". Il presidenteRegione Lombardia Attilio, intervistato da Tgcom 24, ritorna sulla polemica a distanza con ilper la classifica sui livelli essenziali di assistenza garantiti dalle Regioni. "Non è neanche vero che la sanità è stata bocciata. Ma non era la classifica che mi ha fatto inviperire - ha aggiunto- ma il fatto che siano stati usatiassolutamentebili e che ogni tanto si inseriscono e ogni tanto no". "La cosa più grave - ha aggiunto il governatore - è che noi avevamo già fatto rilevare ai burocrati delcome ci fossero anomalie in questie la risposta è stata 'ormai il conto è stato fatto e non possiamo più tornare indietro', una situazione inaccettabile che non risponde all'esigenza di chiarezza e di far conoscere la reale situazione".