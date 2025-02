Fondi USAID L’autogol di Elon Musk | diffama la figlia e la famiglia dell’avvocato Norm Eisen ma è un caso di omonimia

Leggi su Open.online

In un post su X, che dopo circa 16 ore ha ormai superato i 10.6 milioni di visualizzazioni e senza alcun avviso di Community Notes,accusa l’avvocatodi essere a capo di una «di criminali». Il motivo? Il nome di sua, Tamar, coinciderebbe con quello di una donna che operava presso il National Democratic Institute (NDI), un’organizzazione che avrebbe ricevuto milioni di dollari da. Il proprietario di X si è basato su un post pubblicato dalla trumpiana (MAGA) Mila Joy, ma commette un clamoroso errore: la Tamarlegata nell’Istituto non è ladel noto avvocato fondatore dell’organizzazione State Democracy Defenders Action.Il motivo per cuisi è precipitato are l’avvocato è il semplice fatto che viene indicato, anche nel post di Mila Joy, come la mente dietro una serie di cause legali che prendono di mira gli sforzi del DOGE contro(«the mastermind behind a slew of lawsuits targeting @DOGE’s efforts at @»).