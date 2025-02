Fondazione Banco Napoli | Giacomo Matteotti e Bruno Buozzi la mostra arriva a Napoli Al via dal 3 marzo

Leggi su Ildenaro.it

Lunedì 32025 alle 17,30 aalladiin via dei Tribunali 213, si inaugura laa cento anni dal suo assassinio. La vicinanza politico-morale con». L’evento è realizzato grazie alla, alla Uil Campania, alladi, a IlCartaStorie, ed è sostenuta dal Comune dinell’ambito della programmazione culturale dell’Ente. Venti pannelli e un video di circa trenta minuti prendendo spunto dalla vita di(la giovinezza nel polesine, la laurea in giurisprudenza all’università di Bologna, l’attività sindacale e politica, il rapimento e l’assassinio) ripercorreranno la storia italiana del primo Novecento. Dopo essere stata esposta a Rovigo (Fratta Polesine), città natale di, Chieti, dove si svolse il processo agli assassini, Trento (Còmasine), paese di origine della famigliaè ora esposta adove nel 1919fu eletto per la prima volta deputato.