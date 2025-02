Oasport.it - FOCUS VOLLEY – Stefano Cesare. L’arbitro delle grandi finali Mondiali di Pallavolo

Leggi su Oasport.it

In questa puntata diAlice Liverani, in collaborazione con Simona Bastiani, intervistainternazionale, unafigure più rispettate nel mondo della. Con oltre 35 anni di esperienza, dal 1986, e un curriculum che vanta incredibili traguardi come 7di Coppa Italia, 15del campionato italiano, 6 premi Toniolo come miglior arbitro italiano, e la partecipazione a eventi di altissimo livello come la Coppa CEV, leolimpiche e la Champions League .è statodella finale olimpica maschile di Parigi 2024 , un momento storico nel mondo della. Durante l’intervista, ci racconta la sua esperienza nell’arbitrareinternazionali, dalla finale olimpica femminile nel 2004 ad Atene, alla finale maschile a Pechino 2008, fino all’attesissima finale di Parigi 2024.