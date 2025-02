Velvetgossip.it - Floriana Secondi: dalla vittoria al GF a una nuova vita dietro il bancone di un bar romano

Leggi su Velvetgossip.it

Nel 2003,ha catturato l’attenzione del pubblico italiano con la sua autenticità e il suo spirito indomito. All’epoca, la giovane concorrente del Grande Fratello, appena ventisettenne, ha vissuto un’esperienza unica, ricca di sfide e momenti emozionanti. Oggi, a 47 anni, la suaha preso una direzione inaspettata, allontanandosi dai riflettori e dal mondo scintillante dello showbiz. Attualmente,lavora in un bar ad Ardea, un comune in provincia di Roma, dove si è reinventata tra stracci e bicchieri, in un contesto che sembra distantesuaprecedente.LadiIn un’intervista con Caterina Balivo su La Volta Buona,ha condiviso le sue esperienze e le scelte che l’hanno portata a questo cambiamento radicale. “Faccio la barista, cameriera, passo lo straccio.