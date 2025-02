Biccy.it - Floriana, cosa fa lontana dalla tv: “Lavoro in un bar di provincia”

L’abbiamo vista al Grande Fratello, a La Fattoria e L’Isola dei Famosi, poiSecondi è stata per anni un’opinionista prezzemolina dei programmi di Barbara d’Urso, da Pomeriggio 5 e Domenica Live a Live Non è la d’Urso. Adesso però la Secondi ha cambiato vita e da molto tempo non si fa vedere in televisione. Ieri pomeriggioè stata ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona e ha raccontato che ora ha un bar indi Roma, nel quale si occupa di tutto, fa le pulizie, serve al banco e ai tavoli.meride embed="25849"Secondi e la sua nuova vita in un bar.“Sono poco social, quasi per nulla rispetto a chi ha fatto tv. Non pubblico molto, vivo e non condivido. Chefaccio ora? Faccio la barista, cameriera, passo lo straccio, qui faccio tutto. Dove si trova questo bar? Io sono nata il 5 maggio e come Napoleone sono stata esiliata.