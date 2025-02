Fiumicino, al parco della Liburna un’assemblea pubblica dei Tavoli del Porto

Leggi su Ilfaroonline.it

, 28 febbraio 2025- “In un’atmosfera di opacità che il progetto delturistico crocieristico ancora presenta abbiamo deciso di indireper far comprendere ai cittadini le numerose problematiche che il progetto porta con sé”: così in un comunicato stampa il Comitatodel.“Sabato 1° Marzo dalle ore 11:00 saremo ospiti delche il Comitato SAIFO ci ha gentilmente messo a disposizione per svolgere, in collaborazione con il Collettivo Nopopolare aperta a tutti i cittadini interessati a questa vicenda.La scorsa settimana, infatti, ha avuto luogo la commissione consiliare delle opere del Giubileo sul progetto delturistico crocieristico a Isola Sacra al Vecchio Faro”.“Il dibattito che ne è seguito, tra battute e polemiche, non ha portato alla luce le problematiche di questo progetto.