Fitness | cos’è il core e perché non dobbiamo trascurarlo

Sempre più persone che praticano attività fisica devono fare i conti con questo termine: di che cosa si tratta eè così importante(Instagram)L’attività fisica è fondamentale ad ogni età. Mantenere il corpo in movimento e in salute consente di avere diversi benefici che permettono di trascorrere una vita migliore. Per questo milioni di italiani si dilettano in palestra, facendo jogging, oppure giocando con amici a calcetto, padel o tennis. Tutte queste attività sportive aiutano il nostro corpo a reagire meglio e ad essere più forte, ma gli esercizi fisici, qualunque essi siano, devono essere svolte nella maniera corretta. E da tempo si sente parlare di “”, ossia dell’area centrale del corpo, fondamentale per ogni sportivo.Cheil?Addominali (Instagram)Con questo termine ci si riferisce di solito all’area centrale del corpo e ai distretti muscolari che vi si trovano.