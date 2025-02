Serieanews.com - Fiorentina, quanto torna in campo Kean: la grande attesa e la verità clamorosa su Zaniolo

, c’è la data per il ritorno indi Moise. Intantoha un compito non da pocoin: lae lasu– SerieAnewsLasta vivendo un periodo complicato, con tre sconfitte consecutive che hanno rallentato il suo cammino in campionato. Al momento, i viola occupano il settimo posto con 42 punti, a sette lunghezze di distanza dalla Juventus, quarta in classifica.Una posizione che lascia spazio a margini di recupero, ma anche a riflessioni più profonde su come uscire da questa fase delicata. Il prossimo incontro contro il Lecce diventa cruciale per riprendere il ritmo giusto, ma la squadra si troverà a dover fare a meno di alcuni dei suoi uomini chiave, a partire da Moise, la data per rivedereinIl centravanti, fermato da un trauma cranico rimediato durante la partita contro il Verona, sta finalmente migliorando, ma l’incidente subito è stato più grave diinizialmente immaginato.