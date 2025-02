.com - Fiorentina: out Kean, novità in attacco col Lecce

toc (Adnkronos) – Sarà orfana di Moiselache domani sera affronterà ilnell’anticipo della 27esima giornata di campionato. L’attaccante infatti non sarà a disposizione di mister Palladino, dopo il colpo fortuito al volto ricevuto nella trasferta di Verona.nei prossimi giorni sarà sottoposti a nuovi accertamenti, al fine di valutare l’evoluzione clinica del’infortunio; se dagli esami dovessero arrivare indicazioni positive, l’attaccante potrebbe essere convocato già giovedì nella sfida contro il Panathinaikos, gara valevole per l’andata degli ottavi di finale di Conference League. Nel frattempo domani sera al Franchi in campionato, senza, dovrebbe toccare a Lucas Beltran guidare l’dellanella sfida contro il; alle spalle dell’argentino agirà Fagioli nei panni di trequartista, con poi Zaniolo e Gosens sulle fasce.