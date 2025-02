Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Lecce, viola a caccia del riscatto. Probabili formazioni e tv

Firenze, 28 febbraio 2025 – Dopo due sconfitte pesanti, in casa contro il Como e sul campo del Verona, con altrettante prestazioni disastrose, lacerca ilstasera contro il. Mentre icontinuano a nutrire ambizioni europee, ilvuole allontanarsi il più possibile dalla zona salvezza. Per supplire all’assenza di Kean (forse rientrerà ad Atene in coppa contro il Panathinaikos giovedì 6 febbraio) il tecnicoPalladino dovrebbe schierare Zanioo e Beltran davanti, con un probabile 3-5-2, con Dodo e Gosens che “salgono” nella linea mediana. Le(3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Raneri; Dodo, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; 9 Beltran, 17 Zaniolo. Allenatore: Palladino.(4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Rafia; Karlsson, Krstovic, Morente.