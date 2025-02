Sololaroma.it - Fiorentina-Lecce Streaming Gratis: l’anticipo di Serie A in Diretta Live

Archiviata la 2 giorni di Coppa Italia, che ci ha regalato non poche sorprese, torna sotto le luci dei riflettori laA. Il campionato italiano sta entrando nella sua fase conclusiva, con la 27° giornata che si aprirà oggi 28 febbraio.del venerdì sera metterà contrapposte due squadre che stanno vivendo annate diametralmente opposte. Stiamo parlando di, pronte ad affrontarsi alle 20:45 allo stadio Artemio Franchi. I padroni di casa vogliono rimanere in orbita qualificazione in Europa, rispondendo alle rivali nelle prime 7 posizioni. Gli ospiti desiderano allontanarsi sempre di più, invece, dalla zona retrocessione, con l’Empoli terzultimo che dista solo 4 punti.L’andamento diReduce dalla sconfitta per 1-0 con il Verona in trasferta, ladeve necessariamente ripartire.