Fiorentina-Lecce, Beltran al posto di Kean. Probabili formazioni e orario tv

Firenze, 28 febbraio 2025 - Comincia conil 27° turno di Serie A. I viola, dopo aver messo in fila tre vittorie, hanno perso le ultime tre con Inter, Como ed Hellas Verona, allontanandosi dal quarto, mentre i salentini nello stesso parziale hanno guadagnato due punti, frutto dei pareggi con Bologna e Monza, seguiti venerdì scorso dal ko contro l`Udinese. La speranza dei giallorossi è quella di aumentare il distacco di quattro punti rispetto all'Empoli terzultimo e virtualmente retrocesso. I precedenti Laha vinto la gara di andata contro il(6-0, 20 ottobre 2024) e potrebbe battere i pugliesi in entrambe le sfide stagionali in Serie A solo per la seconda volta, dopo la stagione 2005/06. Quella è stata anche l’unica occasione in cui i toscani hanno vinto due gare di fila contro i giallorossi nel torneo.