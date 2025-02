Sololaroma.it - Fiorentina-Lecce 1-0, Palladino di misura: Gosens decisivo

Leggi su Sololaroma.it

La 2 giorni di Coppa Italia è passata in archivio e la 27° giornata di Serie A si è, quindi, finalmente aperta. Il turno di campionato italiano è cominciato con il consueto anticipo del venerdì sera, che ha messo contrapposte due squadre con obiettivi e classifiche diametralmente opposte. Stiamo parlando dellae del, che si sono affrontate alle 20:45 allo stadio Artemio Franchi. L’incontro si è concluso con il risultato di 1-0 in favore della Viola, che torna con il minimo sforzo a raccogliere il massimo risultato.Primo tempo positivo dei gigliati, abili a passare in vantaggio al 9? minuto. Cross dalla destra di Dodò, che trova dall’altro lato lo stacco di testa di Robin. Nella ripresa il copione non cambia, con i toscani che pur sbagliando un rigore con Lucas Beltran al 73? tengono botta e mettono in cascina 3 punti pesanti.