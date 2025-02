Calciomercato.it - Fiorentina di corto muso: basta Gosens per piegare il Lecce

Leggi su Calciomercato.it

Latorna alla vittoria dopo tre ko di fila: 1-0 alfirmato dall’esterno tedesco, la squadra di Palladino fallisce anche un rigoreNon era un momento facile, tutt’altro, per la, e occorreva venirne fuori, in qualche modo. Dopo tre sconfitte consecutive, la squadra di Palladino è riuscita nell’intento di tornare alla vittoria, anche se a fatica. Contro ilsuccesso per 1-0, grazie a una rete di Robinin avvio di partita. Prestazione non entusiasmante dei viola, ma i tre punti consentono, per ora, di scavalcare il Bologna al sesto posto.diperil– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Per le assenze, Palladino vara unache si schiera con il 3-5-2, con Zaniolo di punta di fianco a Beltran. L’approccio di gara è comunque positivo e porta alla rete didopo meno di dieci minuti.