Secoloditalia.it - Finto prete confessava i fedeli nella Basilica di Pompei e li assolveva. Davanti al confessionale aveva la fila

Leggi su Secoloditalia.it

Confessa iall’interno del Santuario di, ma non è un: denunciato. Ieri mattina i carabinieri del posto fisso del Santuario hanno scoperto che uno sconosciuto stava impartendo il sacramento della penitenza ad un folto gruppo diin. Quando i carabinieri sono intervenuti, l’uomo – un 44enne – era in uno dei confessionali, ascoltando le storie dei devoti, assegnando ad ognuno un numero di preghiere sufficiente ad alleviarli dal peso dei loro peccati. Quell’uomo, 44 anni, non è unma un operatore socio sanitario di Trecase. Non è bastata la vocazione alla religione, né la stola sacerdotale. Il 44enne è stato allontanato dal Santuario e denunciato per sostituzione di persona e turbamento di funzioni religiose. A scoprire la truffa sono stati i carabinieri, allertati dal personale della struttura religiosa, che, insospettiti dalla presenza di quell’uomo in abito talare mai visto prima, si sono rivolti ai militari del posto fisso del Santuario fondato da Bartolo Longo, per il quale è attualmente in corso il processo di canonizzazione voluto da Papa Francesco.