Lopinionista.it - Film di marzo 2025 al cinema: la programmazione

Leggi su Lopinionista.it

Il 6in uscita Flight Risk – Trappola ad alta quota di Mel Gibson, per gli amanti della fantascienza Mickey 17Attesa per il nuovodiretto da Mel Gibson in uscita il 6. Flight Risk – Trappola ad alta quota. Un pilota trasporta sul suo aereo un maresciallo dell’aeronautica che accompagna un detenuto al processo da cui stava tentando di fuggire, ma mentre sorvolano le terre dell’Alaska, si scatenano tensioni a bordo del velivolo e la fiducia tra i passeggeri viene a mancare anche per il fatto che qualcuno, su quell’aereo non è chi dice di essere.Per gli amanti della fantascienza, sempre il 6, Mickey 17, liberamente ispirato all’omonimo romanzo del 2022 di Edward Ashton. Si tratta della storia di un impiegato usa e getta inviato in una spedizione umana per colonizzare il mondo ghiacciato di Niflheim.