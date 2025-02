News.robadadonne.it - Filippo Magnini: “Vivere con Giorgia Palmas il mio momento più buio ci ha unito”

Ospite del podcast Mamma Dilettante,ha raccontato molto della sua vita, compreso l’incontro con quella che oggi è diventata sua moglie – e con lui ospite in puntata –.“Ci eravamo lasciati entrambi – ha raccontato l’ex nuotatore – e perdevamo tempo in altre attività fino a quando non è arrivato ilgiusto. Io avevo un amico in comune con lei . Io ero da lui per fare un vestito e gli chiedo di presentarmi, perché aveva tutte le caratteristiche della donna che piace a me: mora, le forme giuste”. Poi, quando Leotta aggiunge ironicamente “anche intelligente e simpatica”, molto sinceramente, risponde ” Io sono onesto, poteva anche succedere che conoscendola mi risultasse poi antipatica, non ci fosse feeling, però a livello estetico. È proprio lei”.