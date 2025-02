Ilrestodelcarlino.it - Fiera La nuova gestione attira consensi

Ladelladi San Ciriaco passa ad Ancona Servizi e la delibera raccoglie il consenso di parte dell’opposizione del centrosinistra. Il documento, superati i passaggi in giunta e in commissione, è arrivato ieri in consiglio comunale per l’approvazione, forte, se ce ne fosse stato bisogno, anche dei voti della minoranza, tranne il Pd che si è astenuto: "Bene internalizzare i servizi quando possibile e tornare al passato, con ricadute positive sul territorio. Ladi Maggio ne è un esempio" è stato il succo delle prese di posizione a favore della giunta Silvetti da parte dei vari Francesco Rubini (Altra Idea di Città), Carlo Pesaresi (Diamoci del noi), Massimo Mandarano (Italia Viva) e Diego Urbisaglia (Ancona Futura; ha votato a favore anche Tommaso Fagioli di Azione). Più cauti i consiglieri Dem: "Siamo politicamente a favore della scelta fatta dall’amministrazione – hanno precisato Susanna Dini, Giacomo Petrelli e Mirella Giangiacomi – ma ci asteniamo perché con i tempi così stretti tra la commissione e il voto di oggi (ieri, la commissione è del giorno prima, ndr) non siamo riusciti ad avere tutte le informazioni necessarie per chiarire come verrà organizzata l’edizione 2025 dellatra due mesi e le basi gettate per il futuro.