Fidel Castro ci insegna che bisogna stare attenti a trasformare i ribelli in miti”

Bergamo. “Questa figurachein”. Così il professor Loris Zanatta illustra la “Lezione di Storia” in programma sabato 1° marzo alle 11 al Teatro Donizetti.Al centro dell’attenzione dell’ultimo appuntamento di questo ciclo d’incontri ci sarà l’ex leader cubano, che nel titolo viene definito “L’ultimo re cattolico”. Abbiamo intervistato il professor Zanatta per saperne di più.Che cosa dice la figura dialla società di oggi?Dice che ribellarsi può essere una necessità. È un ribelle che conduce una necessaria guerra contro una dittatura, perché con la rivoluzione cubana venne rovesciato il regime di Batista segnando l’ascesa di. Come accade nella maggior parte dei casi, però, quando il ribelle prende il potere diventa nemico deistabilendo una nuova dittatura e così avvenne a Cuba.