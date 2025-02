Lalucedimaria.it - Fervore, amore e perseveranza: i pilastri della preghiera vissuta

Leggi su Lalucedimaria.it

Per far sì che lasia autentica e vera, non è necessario, come spesso si tende a pensare, a presentare un atto di richiesta. È invece necessario concepire questo atto spirituale cone profonda devozione, come ci invita a fare una grande Santamodernità. Laè un atto molto intenso . L'articolo: iproviene da La Luce di Maria.