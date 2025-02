Sportnews.eu - Ferrari, Leclerc: “L’arrivo di Hamilton? Sono stato un po’ in ombra, ma è stato utile”

Il pilotaCharlesè tornato a parlare dela Maranello di Lewis: le dichiarazioni del 27enne monegasco.Oggi si è disputata la terza giornata di test pre campionato per i piloti di Formula 1 chetornati in pista sul circuito di Sakhir, in Bahrain. Sessioni di prove che serviranno a dare le prime risposte in vista dell’inizio della stagione, fissato tra meno di due settimane in Australia.Charles, il pilota torna a parlare deldiin(Foto da Instagram – charles) – Sportnews.euIn pista anche Charlesche nei primi due giorni di prove ha fatto segnare rispettivamente il quarto ed il terzo tempo. Il pilota della, nel corso della conferenza del day-2, ha voluto soffermarsi sul suo inizio di stagione spiegando di essersi sentito in, consideratodi Lewis