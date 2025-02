Impresaitaliana.net - FederlegnoArredo: “Affermazioni di Trump pericolose, l’Europa batta un colpo”

, Feltrin: “Ci uniamo al grido d’allarme di Confindustria”«Il grido d’allarme lanciato dal presidente di Confindustria Emanuele Orsini e gli interventi dei colleghi durante il Consiglio Generale di oggi, rappresentano la voce di tutta l’industria italiana a cui ci uniamo convintamente».Così Claudio Feltrin, presidente di, per cui « non è più pensabile rimanere indifferenti e silenti di fronte a eventi che rischiano di scardinare il nostro sistema produttivo che, ricordiamolo, rappresenta anche l’architrave su cui si poggia il sistema di welfare. Dal presidentearrivano decisioni che se applicate metterebbero nel giro di 24 ore in ginocchio imprese, lavoratori e a cascata tutta l’economia italiana».Feltrin chiede dunque un’azione forte, auspica un sistema Paese compatto nel chiedere aldi battere unper difendersi da chi, con undi spugna, mira ad annientare la nostra forza produttiva.