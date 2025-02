Tvplay.it - Federico Chiesa ha già dato l’ok: a luglio lo prende la big italiana

L’avventura a Liverpool non funziona pere ora l’esterno offensivo potrebbe tornare nuovamente in serie A.è stato per anni riconosciuto come il più grande talento italiano, il giocatore che – insieme a Gigio Donnarumma – ha trascinato l’Italia alla vittoria dell’Europeo 2021. Con un colpo di scena l’esterno offensivo ha lasciato la Juve la scorsa estate e si è trasferito in Premier League, nel nuovo Liverpool di Jurgen Klopp.ha già: alola big(Lapresse) TvPlayC’era molto ottimismo su questa nuova avventura ma dopo oltre sei mesi l’avventura del giocatore ex Viola e bianconero sembra essere fallimentare.è un giocatore con solo 3 presenze in Premier League e utilizzato di tanto in tanto in coppa ma in entrambi i casi non è mai stato decisivo.