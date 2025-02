Fazzolari | Trump più frizzante del previsto ma stare ai fatti

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 28 feb. (askanews) – “Sono sorpreso, come un po’ tutti” dai primi giorni di questa seconda presidenza, “non solo sull’aspetto diciamo scenografico delle dichiarazioni, insomma”, è un quadro “molto piùdi quello che avremmo immaginato”, ma “credo che in questa fase sia importante per tutti riuscire a fare le valutazioni solamente sugli atti concreti e non sulle dichiarazioni. In questa fase l’errore più grande che chiunque di noi può fare è quello di inseguire le dichiarazioni”. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giovanbattista, intervistato da Bruno Vespa “a Forum in masseria”. Sui dazi, ha proseguito, “aspettiamo di vedere che cosa accadrà concretamente. Adesso la cosa che preoccupa di più è l’annuncio di ieri di ipotesi di dazi per l’Europa del 25%.