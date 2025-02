Fanpage.it - Fazzolari su Santanché: “Dimissioni? Stiamo valutando se può portare avanti il suo lavoro”

"Il problema è capire se si è pienamente in grado di continuare a fare il proprio lavoro in modo sereno e in modo efficace". Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ha commentato l'ipotesi di dimissioni di Daniela Santanchè, attualmente coinvolta in diverse inchieste giudiziarie che potrebbero compromettere il suo ruolo alla guida del ministero del Turismo.