Latinatoday.it - Farmacia comunale, nuovi spazi e servizi: ecco il programma per il rilancio

Leggi su Latinatoday.it

Una nuova stanza polifunzionale; interventi sull’adduzione dell’acqua e la cappa filtrante; un possibile box esterno e telecamere nella struttura. Sono i lavori previsti per ladi Latina in viale Kennedy, illustrati in commissione Lavori pubblici dall’assessore al ramo, nonchè.