Fantaconsigli di formazione per la 27ma giornata | parola a FantaTvPlay!

ci dà i consigli diper ladi Fantacalcio di questa Serie A: da Theo Hernandez a Lucca, voi chi schiererete in campo?diper la! – serieanews.comNuovo turno di Serie A e nuova occasione per provare il colpaccio al fantacalcio! Il weekend si preannuncia elettrizzante, con partite che possono ribaltare gli equilibri della classifica. Tra big match come Napoli-Inter e sfide decisive per la zona salvezza, è fondamentale schierare lagiusta per evitare brutte sorprese.A guardare le probabili formazioni dici sono diverse decisioni da prendere. La Juventus si affida a Kolo Muani con il grande “caso” Vlahovic in panchina, mentre la Roma punta sulla creatività di Saelemaekers. Il Milan, reduce dagli impegni europei, sfida una Lazio che ha ritrovato Rovella ma deve fare a meno di Dele-Bashiru.