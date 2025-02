.com - Fantacalcio, 5 nomi (1 Mantra) per la 27a giornata di Serie A

Leggi su .com

toc (Adnkronos) – Torna laA e di conseguenza anche il. Ecco i consigliati, 1 per reparto + 1 nome spendibile per il. Portiere – Carnesecchi: L’Atalanta non ha ancora vinto in casa nel 2025, ora arriva il Venezia: ghiotta chance per ritrovare sorriso, clean sheet e fare all-in sul campionato. Difensore – Gosens: Le assenze di Kean e Gudmundsson gli aprono la strada dell’avanzamento a tutta fascia, posizione super golosa per far male al Lecce. Centrocampista – Pulisic: Rimasto inizialmente fuori a Bologna, con la Lazio il Milan non può assolutamente sbagliare: partita tosta per giocatori veri, proprio come lui. Attaccante – Kolo Muani: In questo momento di grigiore generale sembra l’unico in grado di dare una scossa alla squadra, a bonus in quasi tutte le partite.