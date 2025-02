Lanotiziagiornale.it - “Famiglie e imprese strozzate e l’Europa lavora per il riarmo”: parla il capo delegazione M5S al Pe, Pasquale Tridico

Domenica ci sarà un vertice a Londra tra un gruppo di leader europei, inclusa Giorgia Meloni. Sul tavolo anche l’aumento delle spese per la Difesa.del Movimento 5 Stelle almento europeo, cosa ne pensa di questa corsa al?“Che è una tragedia. Questi leader europei stanno sbagliando tutto, non hanno visione, forza e capacità per governare un’Europa forte e autonoma nel mondo. Abbiamo tutto da perdere da una escalation della guerra in Ucraina tanto più davanti al cinismo di Trump che pensa solo a come moltiplicare i suoi affari con le terre rare. Anziché prendere ordini da lui, l’UE dovrebbere per la pace così da liberare risorse per le nostreche rischiano l’estinzionetra il caro energia e l’arretratezza tecnologica. E invece perseveriamo nell’errore clamoroso di non accettare una soluzione diplomatica a questa guerra.