Tvzap.it - Fabrizio Corona ne ha per tutti, anche per il Papa: l’ultimo delirio nel suo show

Leggi su Tvzap.it

Social.parla del: le sue sconvolgenti parole.bollettino medico suFrancesco recita: “Condizioni ancora in miglioramento ma è presto per sciogliere prognosi”. Dunque un messaggio di speranza perquei fedeli che stanno pregando da settimane per la sua guarigione. In queste ore, però,ha deciso di dire la sua sul, parlando di una sua presunta morte avvenuta già da diversi giorni. ( dopo le foto)LeggiFrancesco, spunta l’inquietante profezia di 900 anni fa: cosa si scopreLeggiFrancesco, il messaggio strappalacrime della cuginaLeggiFrancesco, gli ultimi aggiornamenti: ci sono belle notizieLeggiFrancesco, poco fa i risultati delle tac: cosa è emersoparla del: le sue sconvolgenti paroleIeri sera, 27 Febbraio 2025,è salito sul palco del teatro Alfieri a Torino per la prima data del suoGurulandia a teatro.