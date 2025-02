Liberoquotidiano.it - "Fa vedere il coltello ed è finita così?": Del Debbio spiana l'immigrato, alta tensione in studio | Video

Ancora immigrati fuori controllo, liberi di delinquere impunemente a danno degli onesti cittadini. L'ultimo caso è quello di Cosimo, ristoratore di Mestre, il quale, nel tentativo di sedare una rissa nel suo locale, è stato aggredito all'improvviso da un tunisino in possesso di una lama. L'aggressore è a piede libero, nonostante si sia costituito, mentre Cosimo ha perso parzialmente la funzionalità di un polmone. La storia viene messa sotto i riflettori nellodi “Dritto e Rovescio”, talk di approfondimento politico e sociale di Rete4, in onda in prima serata ogni giovedì e condotto da Paolo Del. Il racconto di Cosimo è drammatico: “Il tunisino, vista la mala parata, ha tirato fuori undi quasi 20 cm, mi è entrato nella spalla sinistra ed è arrivato fino al polmone, che ora ho al 30%.